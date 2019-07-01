С 1 июля уходить на пенсию разрешили раньше

Льгота предусмотрена в рамках глобальной реформы. И вступает в силу с сегодняшнего дня.

С 1 июля в России начала действовать льгота в рамках проводимой правительством России пенсионной реформы. Как сказано в тексте федерального закона, опубликованного на сайте «Консультант Плюс», теперь пенсию можно назначить на полгода раньше нового возраста выхода на заслуженный отдых.

Льгота распространяется на граждан, которые выходят на пенсию в 2019 и 2020 годах. То есть, раньше на пенсию могут уйти женщины 1964-1965 г.р. и мужчины 1959-1960 г.р.

Напомним, возраст выхода на пенсию начал постепенно подниматься с 1 января текущего года. В итоге он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Завершится реформа в 2028 году.