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Константин Большаков
1 Июля, 2019 13:24
С 1 июля уходить на пенсию разрешили раньше
Пенсии.
Источник: thetrustedinsight.com
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.
Льгота предусмотрена в рамках глобальной реформы. И вступает в силу с сегодняшнего дня.
С 1 июля в России начала действовать льгота в рамках проводимой правительством России пенсионной реформы. Как сказано в тексте федерального закона, опубликованного на сайте «Консультант Плюс», теперь пенсию можно назначить на полгода раньше нового возраста выхода на заслуженный отдых.
Льгота распространяется на граждан, которые выходят на пенсию в 2019 и 2020 годах. То есть, раньше на пенсию могут уйти женщины 1964-1965 г.р. и мужчины 1959-1960 г.р.
Напомним, возраст выхода на пенсию начал постепенно подниматься с 1 января текущего года. В итоге он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Завершится реформа в 2028 году.
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