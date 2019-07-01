На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей

С такой идеей выступила крупнейшая компания связи и федеральное министерство. Предложение направили главе государства.

Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора». Об этом написали «Ведомости».

Стоимость данного проекта оценивается в 23,2 млрд рублей при годовом тарифе 16,6 тысяч рублей на человека. «Ростелеком» заверяет, что идею можно реализовать в течение 6 лет.

Вице-премьер РФ Максим Акимов направил соответствующее предложение президенту РФ Владимиру Путину. В Минкомсвязи изданию подтвердили, что идея обсуждается. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что окончательных решений пока не принималось.

Отметим, что «Аврора» является единственной мобильной операционной системой, которая входит в реестр отечественного софта.