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Константин Большаков
1 Июля, 2019 11:47
Появились первые подробности GTA 6
Фанатский постер GTA 6.
Источник: rockstargame.su
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.
Источник, близкий к сотрудникам студии, рассказал, какой будет игра. Официально её подробности ещё не сообщали.
На зарубежном форуме Reddit пользователь JackOLantern1982 опубликовал подробности следующей части легендарной игры Rockstar – Grand Theft Auto 6. По словам юзера, информацию он якобы получил от знакомых журналистов и от одного из сотрудников студии.
По словам инсайдера, сюжет GTA 6 будет разворачиваться в Вайс-Сити в 1970-1980-е годы. Главным героем будет некий Рикардо, за которого игроку предстоит построить свою криминальную империю.
По ходу сюжета Рикардо побывает в Либерти-Сити, а также в другом вымышленном городе, за основу которого разработчики взяли Рио-де-Жанейро. Кроме того, как и в Red Dead Redemption 2, игрок не сможет носить с собой всё оружие сразу – оно будет храниться в багажнике автомобиля.
В сюжете GTA 6 Рикардо будет главным и единственным персонажем. Разработчики уделяют большое внимание реалистичным погодным эффектам и на изменение окружения с ходом времени.
Разработка игры ведётся в 2012 года и проходит под кодовым названием Project Americas. Сейчас игра находится в пре-альфа-стадии, предполагаемой даты релиза GTA 6 пока нет, однако известно, что доступна она будет лишь игрокам на следующих поколениях консолей.
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