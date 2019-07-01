Появились первые подробности GTA 6

Источник, близкий к сотрудникам студии, рассказал, какой будет игра. Официально её подробности ещё не сообщали.

На зарубежном форуме Reddit пользователь JackOLantern1982 опубликовал подробности следующей части легендарной игры Rockstar – Grand Theft Auto 6. По словам юзера, информацию он якобы получил от знакомых журналистов и от одного из сотрудников студии.

По словам инсайдера, сюжет GTA 6 будет разворачиваться в Вайс-Сити в 1970-1980-е годы. Главным героем будет некий Рикардо, за которого игроку предстоит построить свою криминальную империю.

По ходу сюжета Рикардо побывает в Либерти-Сити, а также в другом вымышленном городе, за основу которого разработчики взяли Рио-де-Жанейро. Кроме того, как и в Red Dead Redemption 2, игрок не сможет носить с собой всё оружие сразу – оно будет храниться в багажнике автомобиля.

В сюжете GTA 6 Рикардо будет главным и единственным персонажем. Разработчики уделяют большое внимание реалистичным погодным эффектам и на изменение окружения с ходом времени.

Разработка игры ведётся в 2012 года и проходит под кодовым названием Project Americas. Сейчас игра находится в пре-альфа-стадии, предполагаемой даты релиза GTA 6 пока нет, однако известно, что доступна она будет лишь игрокам на следующих поколениях консолей.