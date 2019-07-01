ЖКХ

Константин Большаков
1 Июля, 2019 11:24

Услуги ЖКХ подорожали второй раз за год

Квитанции за коммунальные услуги.
Источник: riapo.ru
#жкх

#коммуналка

#индексация
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

Цены на коммуналку проиндексировали. Это уже делали в начале года.

С 1 июля стоимость услуг ЖКХ в России увеличилась на 2,4%. Соответствующий рост цен предусмотрен постановлением правительства от 12 ноября 2018 года, которое опубликовано на сайте кабмина.

Как сказано в документе, цены на коммуналку в этом году индексируются дважды – 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года соответственно.

- В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20 процентов было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учет повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает списание долгов за коммуналку, признанных безнадёжными. В 2018 году задолженность россиян за услуги ЖКХ выросла на 121 млрд рублей.

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