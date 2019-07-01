Молочку в России начнут продавать по-новому

Отныне заработали новые правила продажи молочной продукции. Она будет стоять на разных полках в зависимости от состава.

С 1 июля в России заработали новые правила продажи молочной продукции. Об этом напоминает агентство «ТАСС».

Теперь молоко и молочные продукты, в составе которых нет заменителя молочного жира, будут располагаться на отдельных полках. Кроме того, на пачках и упаковках с данной продукцией появятся соответствующие пометки.

Напомним, данное постановление в конце января 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.