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Константин Большаков
1 Июля, 2019 11:00
Молочку в России начнут продавать по-новому
Молочная продукция.
Источник: aprot72.ru
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.
Отныне заработали новые правила продажи молочной продукции. Она будет стоять на разных полках в зависимости от состава.
С 1 июля в России заработали новые правила продажи молочной продукции. Об этом напоминает агентство «ТАСС».
Теперь молоко и молочные продукты, в составе которых нет заменителя молочного жира, будут располагаться на отдельных полках. Кроме того, на пачках и упаковках с данной продукцией появятся соответствующие пометки.
Напомним, данное постановление в конце января 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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