Общество

Константин Большаков
1 Июля, 2019 11:00

Молочку в России начнут продавать по-новому

Молочная продукция.
Источник: aprot72.ru
#Молоко

#продажа

#Медведев
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

Отныне заработали новые правила продажи молочной продукции. Она будет стоять на разных полках в зависимости от состава.

С 1 июля в России заработали новые правила продажи молочной продукции. Об этом напоминает агентство «ТАСС».

Теперь молоко и молочные продукты, в составе которых нет заменителя молочного жира, будут располагаться на отдельных полках. Кроме того, на пачках и упаковках с данной продукцией появятся соответствующие пометки.

Напомним, данное постановление в конце января 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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