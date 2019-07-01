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Андрей Турапин
1 Июля, 2019 10:16
За перевес дальнобойщики, вместе с правами, потеряют и машину
На посту весового контроля.
Источник: rtp.expert
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.
О такой инициативе Правительства в интервью телеканалу «Россия-1» сообщил Министр транспорта России Евгений Дитрих. Хотя и сам он назвал эти меры «излишне жёсткими».
Министр отметил, что перетяжелённые автомобили наносят большой ущерб дорожному покрытию. Поэтому власти решили проводить конфискацию таких автомобилей и лишать недобросовестных водителей прав.
Незадолго до этого прозвучало обращение Ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагалось разделить ответственность за излишний груз и ущерб, причиняемый этим дорожному покрытию, между автоперевозчиками и владельцами груза солидарно.
В качестве аналогии Ассоциация приводит Кодекс торгового мореплавания и Конвенцию о гражданской ответственности за возможный ущерб при перевозке опасных грузов. Пока по российским законам за перегруз отвечает только собственник большегрузного автомобиля, но можно и нужно сформировать практику привлечения к ответственности собственника груза.
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