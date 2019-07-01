Общество

Андрей Турапин
1 Июля, 2019 10:07

Миллионы эмира Дубая сбежали в Германию

Эмир Дубая с супругой.
Источник: m.gazeta.ru
#ОАЭ

#шейхи

#сбежавшаяжена
Берлин, 01 Июля - DIXINEWS.

Жена Эмира Дубая, прихватив его миллионы, сбежала в Германию. Об этом пишет британская The Sun.

По сообщениям издания, премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум вместе с супругой в одночасье «потерял» 31 миллион фунтов стерлингов (приблизительно 39 млн долларов). Не появлявшаяся на широкой публике принцесса Хайя бинт Аль-Хусейн, взяв с собой семилетнего сына, тайно перебралась в Европу и запросила политического убежища в Германии.

Из-за этого побега отношения между Германией и Эмиратами резко обострились, утверждает The Sun. Таблоид обладает сведениями, согласно которым власти Берлина уже несколько раз отказывали премьеру АОЭ в выдаче супруги и ребёнка.

Это уже не первый случай попытки «побега из рая». Ранее правозащитники из организации Human Rights Watch требовали от того же правителя Дубая уточнить местонахождение его дочери. По имеющимся у организации сведениям, 32-летняя принцесса Лафита бинт Мухаммед Аль Мактум пыталась покинуть Эмираты, но была схвачена и возвращена. Официальные ОАЭ категорически опровергли эти сообщения.

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