В России ужесточили правила для микрофинансовых организаций

Теперь россияне будут защищены от долгового рабства. С этого дня заработали новые правила выдачи микрокредитов.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов, которые сделают нерентабельной работу микрофинансовых организаций. Об этом напомнило агентство «РБК».

Так, отныне ежедневная процентная ставка ограничивается 1% в день. Кроме того, внедряется показатель долговой нагрузки, который поможет предотвратить рост закредитованности населения.

Максимальный размер выплаты снижается до двухкратного от суммы кредита, в том числе сюда относятся проценты, штрафы и другие платежи по кредиту.

Как заявили в Банке России, новые правила повлияли на рынок микрофинансовых организаций, так как компаниям пришлось совершенствовать скоринговые модели и более внимательно выбирать заёмщиков.