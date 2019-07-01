Финансы

Константин Большаков
1 Июля, 2019 09:56

В России ужесточили правила для микрофинансовых организаций

МФО.
Источник: uralpress.ru
#кредиты

#Центробанк

#МФО
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

Теперь россияне будут защищены от долгового рабства. С этого дня заработали новые правила выдачи микрокредитов.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов, которые сделают нерентабельной работу микрофинансовых организаций. Об этом напомнило агентство «РБК».

Так, отныне ежедневная процентная ставка ограничивается 1% в день. Кроме того, внедряется показатель долговой нагрузки, который поможет предотвратить рост закредитованности населения.

Максимальный размер выплаты снижается до двухкратного от суммы кредита, в том числе сюда относятся проценты, штрафы и другие платежи по кредиту.

Как заявили в Банке России, новые правила повлияли на рынок микрофинансовых организаций, так как компаниям пришлось совершенствовать скоринговые модели и более внимательно выбирать заёмщиков.

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