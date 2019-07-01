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Константин Большаков
1 Июля, 2019 09:20
Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»
План сквера в Кемерово.
Источник: gazeta.a42.ru
Кемерово, 01 Июля - DIXINEWS.
Власти города намерены сделать это до конца лета. Так заявил глава региона.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что сквер на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будет открыт 20 августа. Такое заявление глава региона сделал на своей странице в фейсбуке.
Как говорится в видео, опубликованном Цивилевым, работы идут в графике. Сейчас строители монтируют фонтан, началась высадка деревьев.
- К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей, - написал губернатор.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в марте 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе множество детей.
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