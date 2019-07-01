Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Власти города намерены сделать это до конца лета. Так заявил глава региона.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что сквер на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будет открыт 20 августа. Такое заявление глава региона сделал на своей странице в фейсбуке.

Как говорится в видео, опубликованном Цивилевым, работы идут в графике. Сейчас строители монтируют фонтан, началась высадка деревьев.

- К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей, - написал губернатор.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в марте 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе множество детей.