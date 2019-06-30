Оппозиция упустила последний шанс попасть в МГД, устроив концерт в обмен на подпись

Как известно, выборы в Мосгордуму уже не за горами. Некоторые кандидаты сильно переживают за их исход. Например, блогер Алексей Навальный и его подопечные глубоко опечалены из-за того, что не смогли собрать нужное количество подписей.

Поэтому они разработали еще одну провальную стратегию под громким названием «Московский день подписи»

Сегодня, в воскресенье 30 июня в 15.00 начался грандиозный концерт под вывеской сбора подписей за кандидатов оппозиции. Этакий «концерт в обмен на подпись». Для навальнистов, гудковцев и прочих либералов это фактически последний шанс заполучить заветные автографы москвичей.

Максимальная реклама была дана в Facebook. Организаторы писали: «Приходите к нам петь, танцевать, веселиться! Не забудьте позвать родных, знакомых и взять паспорта! Отдохнете, а заодно и оставите свою подпись за одного из кандидатов оппозиции. Иначе их даже в бюллетене не напечатают. Приходите!»

Свою оценку происходящему дал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он считает, что эта затея обречена на провал. По его мнению, в последний раз к таким методам прибегали только в 90-х, да и то такие мероприятия не пользовались особой популярностью. Сейчас – и подавно. Политолог отмечает, насколько было глупо со стороны оппозиционеров сначала непонятно чем заниматься два месяца до выборов, а потом, в последний момент, пытаться запрыгнуть в «последний вагон».

Выступать на мероприятии планируют такие личности как последователи Навального Владимир Милов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, многочисленные друзья лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, кандидаты от «яблочников» Андрей Морев, Сергей Цукасов и Кирилл Гончаров, а также Илья Яшин, глава муниципального округа «Красносельский», и Юлия Галямина, мундеп Тимирязевского района. Удивительно, но местные жители вообще никогда не слышали многих имен и понятия не имеют, что вышеупомянутые персоны баллотируются от их округов. Если и есть тот, кто более или менее на слуху, то это только благодаря «темному прошлому». Поэтому «несистемщики» и решили подкупить горожан концертом в центре столицы.

Гаспарян метко подметил, что неплохо бы было господам кандидатам почитать закон о выборах. Поскольку сейчас некоторые из них пытаются набрать нужный объем автографов с помощью фальсификаций.

Напомним, ставленница Алексея Навального Любовь Соболь недавно была уличена в попытке нарушить закон. На одной из сдаваемых в аренду квартир правоохранители обнаружили «фабрику рисованных подписей». Злоумышленники сознательно массово подделывали подписные листы в пользу Соболь. Действительно, зачем собирать честные подписи, если можно вот «нарисовать» сколько хочешь? По мнению Армена Гаспаряна, эти факты уже даже не огорчительны – они фатальны.