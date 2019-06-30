Политика

Константин Большаков
30 Июня, 2019 19:22

В Кремле признались, что Мэй жёстко поговорила с Путиным

Тереза Мэй.
Источник: dm.com
#Мэй

#Путин

#Скрипаль
Москва, 30 Июня - DIXINEWS.

Лидера Великобритании интересовало дело Скрипалей. Лондон по-прежнему винит в нём Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с российским лидером Владимиром Путиным «дело Скрипалей». Такое заявление Песков сделал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как пояснил представитель Кремля, Мэй «в жёсткой форме говорила по делу Скрипалей», однако Путин «достаточно доходчиво» объяснил ей всё, что требовало объяснений по данному делу. Песков напомнил, что Лондон так и не предоставил доказательств вины России в данном инциденте.

- Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ним что-то, - резюмировал Дмитрий Песков.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в этом Москву, однако российские власти отрицают причастность к происшествию.

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