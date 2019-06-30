Стало известно, сколько россияне тратят на коммуналку ежегодно

В некоторых регионах счета переваливают за десятки тысяч рублей. Тогда как в других обходятся совсем недорого.

В прошлом году россияне в среднем платили за коммунальные услуги около 18 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Больше всего на услуги ЖКХ потратились жители Магаданской области – за год они раскошелились на 42,1 тысячу рублей, или платили 3511 рублей в месяц. Затем в рейтинге следуют Камчатский край, Мурманская область и Чукотский автономный округ.

Самые маленькие платёжки были у жителей Дагестана – 5487 рублей в год, или 457 рублей в месяц с человека. Немного дороже коммуналка обошлась жителям Тывы и Ингушетии.

Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчёте на одного жителя составил 7,67 раза, резюмирует исследование.