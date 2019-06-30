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Константин Большаков
30 Июня, 2019 13:41
Стало известно, сколько россияне тратят на коммуналку ежегодно
Квитанция ЖХК.
Источник: sm-news.ru
Москва, 30 Июня - DIXINEWS.
В некоторых регионах счета переваливают за десятки тысяч рублей. Тогда как в других обходятся совсем недорого.
В прошлом году россияне в среднем платили за коммунальные услуги около 18 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета».
Больше всего на услуги ЖКХ потратились жители Магаданской области – за год они раскошелились на 42,1 тысячу рублей, или платили 3511 рублей в месяц. Затем в рейтинге следуют Камчатский край, Мурманская область и Чукотский автономный округ.
Самые маленькие платёжки были у жителей Дагестана – 5487 рублей в год, или 457 рублей в месяц с человека. Немного дороже коммуналка обошлась жителям Тывы и Ингушетии.
Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчёте на одного жителя составил 7,67 раза, резюмирует исследование.
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