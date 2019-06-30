ЖКХ

Константин Большаков
30 Июня, 2019 13:41

Стало известно, сколько россияне тратят на коммуналку ежегодно

Квитанция ЖХК.
Источник: sm-news.ru
#коммуналка

#жкх

#квитанции
Москва, 30 Июня - DIXINEWS.

В некоторых регионах счета переваливают за десятки тысяч рублей. Тогда как в других обходятся совсем недорого.

В прошлом году россияне в среднем платили за коммунальные услуги около 18 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Больше всего на услуги ЖКХ потратились жители Магаданской области – за год они раскошелились на 42,1 тысячу рублей, или платили 3511 рублей в месяц. Затем в рейтинге следуют Камчатский край, Мурманская область и Чукотский автономный округ.

Самые маленькие платёжки были у жителей Дагестана – 5487 рублей в год, или 457 рублей в месяц с человека. Немного дороже коммуналка обошлась жителям Тывы и Ингушетии.

Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчёте на одного жителя составил 7,67 раза, резюмирует исследование.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россиянам простят долги за коммуналку
Мэр российского города вышла на улицу и упала в лужу
Мутко поспорил с ФАС о дорогой коммуналке
Читайте в рубрике:
В России будут пересчитаны тарифы на отопление
Россия осталась без «умных счётчиков» на газ
Россияне переплачивают за услуги ЖКХ в двойном размере


Загрузка...
"Нужны жесткие меры!" Жириновский и Кедми схлестнулись в жарком споре
В Энгельсе загорелся рынок
Путин и Макрон проведут переговоры на полях саммита в Японии
"Они совершенно неадекватные!" Кедми о главной опасности бесконтактной войны США и РФ
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько россияне тратят на коммуналку ежегодно
Москва, 30 Июня, 13:40.
О бизнесе и не только: как пройдут семинары в центрах "Мои документы"
Москва, 30 Июня, 12:04.
72 километра линий метро и 33 станции откроют в ТиНАО к 2035 году
Москва, 30 Июня, 11:05.
Около 30 тысяч москвичей получат новые квартиры к 2021 году
Грозный, 29 Июня, 15:41.
Кадыров дал наставления Глушакову, ушедшему из «Спартака»
Москва, 29 Июня, 15:04.
Путин прояснил вопрос об освобождении украинских моряков
Москва, 29 Июня, 07:33.
Москвич раскрыл подпольную "фабрику" по штамповке подписей в пользу Соболь
Санкт-Петербург, 28 Июня, 23:34.
Журналисты ФАН провели собственное расследование о лживом видео штаба Навального в Петербурге (ВИДЕО)
Казань, 28 Июня, 21:05.
ФАС Татарстана завела дело на газозаправщиков-монополистов
Москва, 28 Июня, 21:01.
В промзоне "Грайвороново" построят "квартал-волну" испанского архитектора
Москва, 28 Июня, 20:35.
Когда в Москве прекратятся дожди?
Москва, 28 Июня, 20:32.
Москвичи заслужили очередные 3 медали на II Европейских играх





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия