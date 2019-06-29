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Константин Большаков
29 Июня, 2019 15:41
Кадыров дал наставления Глушакову, ушедшему из «Спартака»
Денис Глушаков и Рамзан Кадыров.
Источник: vk.com
Грозный, 29 Июня - DIXINEWS.
Теперь знаменитый футболист будет выступать за грозненский клуб. С ним уже встретился глава Чечни.
Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков перешёл в грозненский «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе чеченской команды.
- Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону, - сказано на странице «Ахмата» в твиттере.
С новоиспечённым футболистом «Ахмата» уже встретился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который поприветствовал игрока и пожелал удачи.
- Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат», - написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».
Напомним, чемпионат России по футболу 2019/2020 стартует уже 12 июля. В первом туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром».
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