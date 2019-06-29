Политика

Константин Большаков
29 Июня, 2019 15:04

Путин прояснил вопрос об освобождении украинских моряков

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#украинскиеморяки

#Керченскийпролив
Москва, 29 Июня - DIXINEWS.

Ранее Москва заявляла о готовности освободить военных Украины. При условии, что они останутся доступны для правосудия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос об освобождении арестованных украинских моряков будет решаться в рабочем режиме. Слова Путина передало агентство «Интерфакс».

Как пояснил российский лидер, Генштаб армии Украины подтвердил, что инцидент в ноябре 2018 года в Керченском проливе был провокацией, которую организовал экс-президент Пётр Порошенко ради набора очков в предвыборной гонке.

- Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие, - резюмировал Путин. – Они исполняли просто приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчёт, но они нарушили российский закон.

Владимир Путин напомнил, что у России есть вопросы по некоторым гражданам России, задержанным в Украине.

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