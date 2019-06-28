Экономика

Андрей Турапин
28 Июня, 2019 19:57

Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели инспекцию завода RENK

Специалисты БелИнтерФлоу и компании RENK в Аугсбурге (Германия).
Источник: ИА DixiNews
#БелИнтерФлоу

#компрессоры

#RENK

#редуктор
Германия, 28 Июня - DIXINEWS.

Очередной инспекционный визит компания «БелИнтерФлоу» совершила на завод-изготовитель редукторов-мультипликаторов, компанию RENK в Аугсбурге (Германия). Главной задачей инспекции было испытание пар трения.

Анализ результатов испытаний показал высокое качество произведенного редуктора-мультипликатора и полную готовность оборудования к отгрузке.

Редуктор-мультипликатор, производимый компанией RENK, будет установлен на крупной компрессорной установке, нагнетателе атмосферного воздуха для производства серной кислоты производительностью 1,1 млн тонн в год.

Высококачественное оборудование позволит существенно увеличить срок межремонтного пробега компрессорного оборудования и всей установки производства кислоты в целом. Реализация данного проекта позволит заказчику оборудования значительно снизить потребность предприятия в покупке стороннего сырья для производства минеральных удобрений.

«С компанией RENK мы плодотворно сотрудничаем больше двух лет, начиная с 2016 года. Решения, предлагаемые специалистами RENK всегда соответствует запросам и ожиданиям наших заказчиков в плане качества, надежности и длительных сроков эксплуатации. И вообще, профессиональные решения - это приоритет компании RENK», - прокомментировал результаты инспекционной поездки Вячеслав Таиров, начальник отела продаж компании «БелИнтерФлоу».

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