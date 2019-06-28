Политика

Константин Большаков
28 Июня, 2019 15:49

Стало известно, о чём говорили Путин и Мэй с глазу на глаз

Тереза Мэй и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Мэй

#Путин

#Скрипаль
Лондон, 28 Июня - DIXINEWS.

Лидеры двух стран провели беседу вдали от посторонних глаз. Теперь известно, что стало темой беседы.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели беседу тет-а-тет. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Мэй обсудили «дело Скрипалей», пишет «ТАСС».

- Она началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о «деле Скрипалей», ставила этот вопрос, - сказал Песков.

Как пояснила Мэй в беседе с Путиным, что отношения между Москвой и Лондоном нельзя нормализовать, пока со стороны России продолжаются угрозы. Кроме того, глава британского парламента призвала наказать виновников в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, ранее в пятницу Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, с которым обсудил ситуацию в Сирии, Украине, Венесуэле и Грузии.

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