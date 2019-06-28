Политика

Константин Большаков
28 Июня, 2019 13:21

Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады

Владимир Зеленский.
Источник: newsone.ua
#Зеленский

#Украина

#Верховнаярада
Киев, 28 Июня - DIXINEWS.

Глава соседнего государства устроил необычный флешмоб. Он приурочен к важному украинскому празднику.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём конституции. Своё поздравление он разместил на странице в фейсбуке и призвал жителей страны принять участие во флешмобе.

Флешмоб заключается в том, чтобы записать короткий видеоролик с рассказом о любимой статье из Конституции Украины. Зеленский назвал своей любимой статьёй третью.

- Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, - отметил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинские депутаты могут не принимать участие в акции, потому что все и так знают – их любимая статья о неприкосновенности.

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