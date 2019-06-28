|
Константин Большаков
28 Июня, 2019 13:21
Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады
Владимир Зеленский.
Источник: newsone.ua
Киев, 28 Июня - DIXINEWS.
Глава соседнего государства устроил необычный флешмоб. Он приурочен к важному украинскому празднику.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём конституции. Своё поздравление он разместил на странице в фейсбуке и призвал жителей страны принять участие во флешмобе.
Флешмоб заключается в том, чтобы записать короткий видеоролик с рассказом о любимой статье из Конституции Украины. Зеленский назвал своей любимой статьёй третью.
- Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, - отметил президент.
Кроме того, Зеленский добавил, что украинские депутаты могут не принимать участие в акции, потому что все и так знают – их любимая статья о неприкосновенности.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия