Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады

Глава соседнего государства устроил необычный флешмоб. Он приурочен к важному украинскому празднику.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём конституции. Своё поздравление он разместил на странице в фейсбуке и призвал жителей страны принять участие во флешмобе.

Флешмоб заключается в том, чтобы записать короткий видеоролик с рассказом о любимой статье из Конституции Украины. Зеленский назвал своей любимой статьёй третью.

- Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, - отметил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинские депутаты могут не принимать участие в акции, потому что все и так знают – их любимая статья о неприкосновенности.