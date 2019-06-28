Трамп принял приглашение в Москву на День Победы

Американский лидер может посетить Россию на праздник. Его зовут в столицу на следующий год.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила президента США Дональда Трампа в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2020 году. Слова Ушакова приводит «Интерфакс».

Как отметил Ушаков, Трамп позитивно отреагировал на данное предложение. Но судя по всему, окончательного решения пока не принял.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке, где теперь проходит саммит глав «Большой двадцатки». Лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Украине, Венесуэле и Грузии.