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Константин Большаков
28 Июня, 2019 12:00
Трамп принял приглашение в Москву на День Победы
День Победы в Москве.
Источник: pubex.pro
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.
Американский лидер может посетить Россию на праздник. Его зовут в столицу на следующий год.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила президента США Дональда Трампа в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2020 году. Слова Ушакова приводит «Интерфакс».
Как отметил Ушаков, Трамп позитивно отреагировал на данное предложение. Но судя по всему, окончательного решения пока не принял.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке, где теперь проходит саммит глав «Большой двадцатки». Лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Украине, Венесуэле и Грузии.
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