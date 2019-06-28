Политика

Константин Большаков
28 Июня, 2019 12:00

Трамп принял приглашение в Москву на День Победы

День Победы в Москве.
Источник: pubex.pro
#Трамп

#9мая

#ДеньПобеды
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.

Американский лидер может посетить Россию на праздник. Его зовут в столицу на следующий год.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила президента США Дональда Трампа в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2020 году. Слова Ушакова приводит «Интерфакс».

Как отметил Ушаков, Трамп позитивно отреагировал на данное предложение. Но судя по всему, окончательного решения пока не принял.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке, где теперь проходит саммит глав «Большой двадцатки». Лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Украине, Венесуэле и Грузии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
Названа дата встречи Путина и Трампа
Трамп признался, было ли изнасилование писательницы
Читайте в рубрике:
Стало известно, о чём говорили Путин и Мэй с глазу на глаз
Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады
Зеленский обратился к Путину с просьбой


Загрузка...
"Они совершенно неадекватные!" Кедми о главной опасности бесконтактной войны США и РФ
"Армия-2019": Россия представила на форуме новейшие образцы вооружения
ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объёме
Пять носорогов из Европы помогут спасти популяцию в Руанде
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, о чём говорили Путин и Мэй с глазу на глаз
Омск, 28 Июня, 15:17.
В правительстве Омской области появились новые министерства
Казань, 28 Июня, 14:40.
На территории Казанского военного госпиталя начнутся раскопки
Екатеринбург, 28 Июня, 14:06.
Звёзды российской эстрады выступят в Екатеринбурге
Волгоград, 28 Июня, 13:52.
Глава фирмы «Примера ВЛГ» оштрафован за коррупцию
Киев, 28 Июня, 13:21.
Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады
Казань, 28 Июня, 12:25.
Глава Россельхознадзора провёл заседание ведомства в Татарстане
Ростов-на-Дону , 28 Июня, 12:15.
«Ленинград» выступит в Ростове в назначенное время, в назначенном месте
Москва, 28 Июня, 12:00.
Трамп принял приглашение в Москву на День Победы
Казань, 28 Июня, 11:45.
Минниханов поработал ди-джеем и рисовал граффити на День молодёжи
Нижнекамск, 28 Июня, 11:20.
Учителя из Нижнекамска обозначили топ проблем и искали решения
Воронеж, 28 Июня, 11:15.
В центре Воронежа снесут «Кафе»





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия