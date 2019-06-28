Стало известно, где в России отдыхают иностранцы

Выделены три региона, где предпочитают бывать гости из-за рубежа. В том числе обе столицы.

Картографический сервис Maps.me провёл исследование, согласно которому иностранные туристы любят отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Об этом пишет РИА «Новости».

В основе исследования лежит число загрузок иностранцами карт регионов России с 1 марта по 31 мая текущего года. Кроме того, популярны у зарубежных туристов были и такие регионы, как Адыгея, Ростовская область, Свердловская область, Татарстан, Смоленская область, Воронежская область и Башкирия.

Что касается Сибири, то здесь иностранцы интересовались Новосибирской и Иркутской областями, Красноярским краем и Ханты-Мансийским автономным округом.