Общество

Константин Большаков
28 Июня, 2019 10:39

Стало известно, где в России отдыхают иностранцы

Иностранные туристы в Москве.
Источник: tildacdn.com
#туристы

#иностранцы

#путешествия
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.

Выделены три региона, где предпочитают бывать гости из-за рубежа. В том числе обе столицы.

Картографический сервис Maps.me провёл исследование, согласно которому иностранные туристы любят отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Об этом пишет РИА «Новости».

В основе исследования лежит число загрузок иностранцами карт регионов России с 1 марта по 31 мая текущего года. Кроме того, популярны у зарубежных туристов были и такие регионы, как Адыгея, Ростовская область, Свердловская область, Татарстан, Смоленская область, Воронежская область и Башкирия.

Что касается Сибири, то здесь иностранцы интересовались Новосибирской и Иркутской областями, Красноярским краем и Ханты-Мансийским автономным округом.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Грузия несёт колоссальные потери из-за оттока российских туристов
Президент Грузии начала защищать российских туристов
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Италии
Читайте в рубрике:
Наказания для пьяных водителей стали жёстче
Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа
Племянница Скрипаля заявила об инсценировке инцидента в Солсбери


Загрузка...
ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объёме
"Они совершенно неадекватные!" Кедми о главной опасности бесконтактной войны США и РФ
"Армия-2019": Россия представила на форуме новейшие образцы вооружения
Пять носорогов из Европы помогут спасти популяцию в Руанде
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, о чём говорили Путин и Мэй с глазу на глаз
Омск, 28 Июня, 15:17.
В правительстве Омской области появились новые министерства
Казань, 28 Июня, 14:40.
На территории Казанского военного госпиталя начнутся раскопки
Екатеринбург, 28 Июня, 14:06.
Звёзды российской эстрады выступят в Екатеринбурге
Волгоград, 28 Июня, 13:52.
Глава фирмы «Примера ВЛГ» оштрафован за коррупцию
Киев, 28 Июня, 13:21.
Зеленский высмеял депутатов Верховной Рады
Казань, 28 Июня, 12:25.
Глава Россельхознадзора провёл заседание ведомства в Татарстане
Ростов-на-Дону , 28 Июня, 12:15.
«Ленинград» выступит в Ростове в назначенное время, в назначенном месте
Москва, 28 Июня, 12:00.
Трамп принял приглашение в Москву на День Победы
Казань, 28 Июня, 11:45.
Минниханов поработал ди-джеем и рисовал граффити на День молодёжи
Нижнекамск, 28 Июня, 11:20.
Учителя из Нижнекамска обозначили топ проблем и искали решения
Воронеж, 28 Июня, 11:15.
В центре Воронежа снесут «Кафе»





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия