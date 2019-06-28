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Константин Большаков
28 Июня, 2019 09:55
Наказания для пьяных водителей стали жёстче
ГИБДД на месте ДТП.
Источник: rg.ru
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.
В России заработали соответствующие законы. Теперь за аварии с пострадавшими пьяных виновников будут отправлять за решётку.
В пятницу, 28 июня, в России заработала новая редакция статьи 264 Уголовного кодекса, благодаря чему ужесточились меры наказания для пьяных водителей – виновников ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Как напоминает «Коммерсант», изменения касаются и водителей, сбежавших с места аварии.
Отныне в случае гибели одного человека пьяным водителям может грозить до 12 лет тюрьмы, двух и более лиц – до 15 лет. Отмечается, что сроки по данной статье выросли на 7 и 6 лет соответственно.
Жёсткое наказание ждёт и водителей, оставивших место ДТП, в котором есть раненые или погибшие. За нанесение тяжкого вреда здоровью будут сажать на 7 лет, за гибель одного человека – на срок до 12 лет, двух и более – до 15 лет.
При этом преступление по статье 264 УК РФ может быть отнесено к категории тяжких, поэтому для условно-досрочного освобождения придётся отбыть как минимум половину срока.
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