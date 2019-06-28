Наказания для пьяных водителей стали жёстче

В России заработали соответствующие законы. Теперь за аварии с пострадавшими пьяных виновников будут отправлять за решётку.

В пятницу, 28 июня, в России заработала новая редакция статьи 264 Уголовного кодекса, благодаря чему ужесточились меры наказания для пьяных водителей – виновников ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Как напоминает «Коммерсант», изменения касаются и водителей, сбежавших с места аварии.

Отныне в случае гибели одного человека пьяным водителям может грозить до 12 лет тюрьмы, двух и более лиц – до 15 лет. Отмечается, что сроки по данной статье выросли на 7 и 6 лет соответственно.

Жёсткое наказание ждёт и водителей, оставивших место ДТП, в котором есть раненые или погибшие. За нанесение тяжкого вреда здоровью будут сажать на 7 лет, за гибель одного человека – на срок до 12 лет, двух и более – до 15 лет.

При этом преступление по статье 264 УК РФ может быть отнесено к категории тяжких, поэтому для условно-досрочного освобождения придётся отбыть как минимум половину срока.