Политика

Константин Большаков
28 Июня, 2019 09:38

Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Трамп

#встреча
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.

Как и сообщалось накануне, состоялся диалог двух лидеров. Они оба находятся в Японии.

В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил Трамп перед встречей, он намеревался обсудить с Путиным вопросы торговли, коммерции, разоружения, протекционизма и другие вопросы. Он также выразил надежду, что встреча будет отличной.

- Не могу не согласиться с господином Президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены. Мы давно не виделись, со времён встречи в Хельсинки, - заметил Путин.

Как пишет Reuters, беседа лидеров продолжалась порядка 1,5 часа. Они успели обсудить ситуацию в Иране, Украине, Сирии и Венесуэле.

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