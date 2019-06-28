Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом

Как и сообщалось накануне, состоялся диалог двух лидеров. Они оба находятся в Японии.

В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил Трамп перед встречей, он намеревался обсудить с Путиным вопросы торговли, коммерции, разоружения, протекционизма и другие вопросы. Он также выразил надежду, что встреча будет отличной.

- Не могу не согласиться с господином Президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены. Мы давно не виделись, со времён встречи в Хельсинки, - заметил Путин.

Как пишет Reuters, беседа лидеров продолжалась порядка 1,5 часа. Они успели обсудить ситуацию в Иране, Украине, Сирии и Венесуэле.