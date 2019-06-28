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Константин Большаков
28 Июня, 2019 09:38
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: kremlin.ru
Москва, 28 Июня - DIXINEWS.
Как и сообщалось накануне, состоялся диалог двух лидеров. Они оба находятся в Японии.
В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как отметил Трамп перед встречей, он намеревался обсудить с Путиным вопросы торговли, коммерции, разоружения, протекционизма и другие вопросы. Он также выразил надежду, что встреча будет отличной.
- Не могу не согласиться с господином Президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены. Мы давно не виделись, со времён встречи в Хельсинки, - заметил Путин.
Как пишет Reuters, беседа лидеров продолжалась порядка 1,5 часа. Они успели обсудить ситуацию в Иране, Украине, Сирии и Венесуэле.
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