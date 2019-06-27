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Константин Большаков
27 Июня, 2019 20:55
Макаревич вспомнил о концерте в Чернобыле сразу после аварии
Андрей Макаревич.
Источник: twitter.com
Москва, 27 Июня - DIXINEWS.
Музыканты приехали в город, чтобы поддержать ликвидаторов. Находится там было смертельно опасно.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на пресс-конференции в агентстве «ТАСС» рассказал о поездке в Припять спустя 3 месяца после взрыва на Чернобыльской АЭС. Как вспомнил музыкант, после концерта он отдыхал с комендантом города.
- Сыграл концерт им, потом мы с комендантом города очень хорошо выпили. Я вернулся, как ёлка, увешанный счетчиками оттуда, с трудом стоя на ногах, - рассказал Макаревич.
Макаревич подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от ликвидаторов, которые были «молодые и весёлые», и никакого трагизма в их поведении не было.
Напомним, взрыв на ЧАЭС произошёл 26 апреля 1986 года. В мае 2019 года телеканал НВО выпустил мини-сериал «Чернобыль», который стал самым популярным телесериалом за всю историю.
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