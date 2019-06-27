Политика

Константин Большаков
27 Июня, 2019 20:40

Зеленский обратился к Путину с просьбой

Владимир Зеленский.
Источник: journalby.com
#Зеленский

#Украина

#украинскиеморяки
Киев, 27 Июня - DIXINEWS.

Речь касается украинских военных моряков. Их задержали в ноябре того года за нарушение нашей границы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину освободить арестованных украинских военных моряков. Об этом написало агентство «Интерфакс-Украина».

- У нас у всех есть дети. Верните детей родителям, - попросил Зеленский.

Кроме того, Зеленский обрушился с критикой на свой МИД за то, что украинские дипломаты, не уведомив президента, выразили протест на предложение Москвы освободить моряков под гарантию участия их в судебном процессе.

Зеленский напомнил, что именно он, как глава государства, несёт ответственность за внешнюю политику Киева.

Напомним, украинских моряков задержали российские пограничники в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ в Керченском проливе.

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