Зеленский обратился к Путину с просьбой

Речь касается украинских военных моряков. Их задержали в ноябре того года за нарушение нашей границы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину освободить арестованных украинских военных моряков. Об этом написало агентство «Интерфакс-Украина».

- У нас у всех есть дети. Верните детей родителям, - попросил Зеленский.

Кроме того, Зеленский обрушился с критикой на свой МИД за то, что украинские дипломаты, не уведомив президента, выразили протест на предложение Москвы освободить моряков под гарантию участия их в судебном процессе.

Зеленский напомнил, что именно он, как глава государства, несёт ответственность за внешнюю политику Киева.

Напомним, украинских моряков задержали российские пограничники в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ в Керченском проливе.