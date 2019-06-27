Центробанк ополчился на «Открытие»

Регулятору не понравился новый слоган кредитной организации. Он говорит об участии государства в банке.

27 июня банк «Открытие» представил новый слоган, который звучит как «Государственный банк нашего времени». Лицом организации станет рэпер Баста, пишут РИА «Новости».

Данные меры не понравились Банку России. В пресс-службе регулятора пояснили, что Центробанк выступает против слогана и любых рекламных акций, которые могут указывать на участие государства в деятельности банка «Открытие».

- Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития «Открытия», - пояснили в ЦБ.

В ЦБ добавили, что к ответственным сотрудникам «Открытия» в связи с инцидентом будут применены меры, и подтвердили намерение продать финансовое учреждение в течение 3 лет.