Экономика

Константин Большаков
27 Июня, 2019 15:55

Центробанк ополчился на «Открытие»

Банк "Открытие".
Источник: spb.kartavygody.ru
#открытие

#банки

#Центробанк
Москва, 27 Июня - DIXINEWS.

Регулятору не понравился новый слоган кредитной организации. Он говорит об участии государства в банке.

27 июня банк «Открытие» представил новый слоган, который звучит как «Государственный банк нашего времени». Лицом организации станет рэпер Баста, пишут РИА «Новости».

Данные меры не понравились Банку России. В пресс-службе регулятора пояснили, что Центробанк выступает против слогана и любых рекламных акций, которые могут указывать на участие государства в деятельности банка «Открытие».

- Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития «Открытия», - пояснили в ЦБ.

В ЦБ добавили, что к ответственным сотрудникам «Открытия» в связи с инцидентом будут применены меры, и подтвердили намерение продать финансовое учреждение в течение 3 лет.

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