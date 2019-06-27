Бывшему главе Ингушетии подобрали новую высокую должность

Как профессиональный военный, он может занять место в оборонном ведомстве. Но пока это только слухи.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, на днях объявивший о своей отставке, может получить новую государственную должность. Как пишет «Коммерсант», об этом говорят в окружении Евкурова.

Источники говорят, что Евкуров, вероятнее всего, займёт должность заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова в среду, 26 июня.

Временным главой региона президент назначил главу управления Росприроднадзора по Самарской области, экс-прокурора Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.