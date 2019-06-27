Экономика

Константин Большаков
27 Июня, 2019 12:36

Грузия несёт колоссальные потери из-за оттока российских туристов

Тбилиси.
Источник: lonelyplanetwp.imgix.net
#Грузия

#туристы

#потери
Тбилиси, 27 Июня - DIXINEWS.

Страна уйдёт в минус на сотни миллионов долларов. К такому итогу привели антироссийские протесты.

В национальном банке Грузии подсчитали потери, которые страна понесёт из-за оттока российских туристов. Как пишут РИА «Новости», до конца 2019 года экономика не досчитается 200-300 млн долларов.

При этом ранее глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что поток туристов из России в Грузии сократится до 70%.

Напомним, из-за антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля летать российским авиакомпаниям в Грузию. Такой же запрет распространился в отношении грузинских авиакомпаний – они не смогут летать в Россию.

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