Грузия несёт колоссальные потери из-за оттока российских туристов

Страна уйдёт в минус на сотни миллионов долларов. К такому итогу привели антироссийские протесты.

В национальном банке Грузии подсчитали потери, которые страна понесёт из-за оттока российских туристов. Как пишут РИА «Новости», до конца 2019 года экономика не досчитается 200-300 млн долларов.

При этом ранее глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что поток туристов из России в Грузии сократится до 70%.

Напомним, из-за антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля летать российским авиакомпаниям в Грузию. Такой же запрет распространился в отношении грузинских авиакомпаний – они не смогут летать в Россию.