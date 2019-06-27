Блокчейн-смартфон Кенеса Ракишева купят японцы

Сотрудничество с японскими партнёрами поможет бизнесмену вывести продукт на мировой рынок.

Председатель совета директоров краудсейл-проекта Sirin Labs Кенес Ракишев заявил, что с июля 2019 года первый в мире криптосмартфон с высоким уровнем защиты FINNEY, который создала швейцарско-израильская компания, появится в японских магазинах. Как пишет русская версия "Forex Magnates", речь идёт о таких крупных торговых точках, как BIC, RAKUTENBIC & AMAZONBIC.

Кроме того, уже с 27 июня Sirin Labs откроет флагманский магазин в квартале Ginza. Отмечается, что управлять им будет японская фирма GOLDEX, добавил Кенес Ракишев. Это место станет не только первой точкой продаж продукции компании, но также местом встреч представителей сообщества, которые совершают операции в криптовалютах или разрабатывают новые продукты на базе технологии блокчейн.

Кенес Ракишев отметил, что с открытием токийского магазина сообщество криптовалютных инвесторов и людей, желающих работать в сфере блокчейна, получат новый опыт использования гаджетов с функциями транзакции и хранением криптовалюты, смогут безопасно управлять кошельком при помощи телефона.

Напомним, компания SIRIN LABS разрабатывала FINNEY с 2017 года. Первый флагманский магазин на территории Европы с функциями блокчейн-академии появился в январе этого года. Он расположен в Лондоне.