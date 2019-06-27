России вернули все права в ПАСЕ

Такое решение приняли накануне. Против него выступала, в частности, украинская делегация.

Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса. Такое решение парламентарии приняли в среду, 26 июня.

За восстановление прав России проголосовали 116 депутатов, против выступили вдвое меньше – 62 человека. Ещё 15 парламентариев решили воздержаться от участия в голосовании.

- Российская делегация должна сразу вернуться к сотрудничеству с мониторинговым, а также другими комитетами ассамблеи и начать конструктивный диалог о выполнении своих обязательств, - сказано в тексте принятой резолюции.

Также в ПАСЕ потребовали от Москвы освободить украинских моряков и выплатить все взносы в Совет Европы.