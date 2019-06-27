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Константин Большаков
27 Июня, 2019 10:10
Названа дата встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: vybor.news
Вашингтон, 27 Июня - DIXINEWS.
Она состоится уже завтра. И пройдёт на саммите в Японии.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на саммите «Большой двадцатки» в Японии в пятницу, 28 июня. Об этом сообщили в Белом доме, пишет Reuters.
Уточняется, что встреча Путина и Трампа пройдёт в 14 часов по местному времени, или в 8 часов утра по московскому времени. Подробности переговоров пока что не уточняются.
Сам Трамп ранее говорил, чего ждёт от встречи с российским коллегой. Так, по его словам, президенты проведут хороший разговор.
Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдёт в Японии 28-29 июня.
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