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Константин Большаков
27 Июня, 2019 09:50
Названа причина смерти лидера группы «Високосный год»
Илья Калинников.
Источник: tengrinews.kz
Москва, 27 Июня - DIXINEWS.
Знаменитый музыкант скончался ещё во вторник. В его окружении назвали причину смерти.
25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в фейсбуке написал директор группы Алексей Кан.
Как пояснил Кан, причиной смерти знаменитого музыканта стала остановка сердца.
- Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, - написал Кан.
Группа «Високосный год» была основана в 1990 году в подмосковном Фрязина. За всю историю коллектива записан лишь один альбом, включивший в себя такие хиты, как «Тихий огонёк моей души», «Метро», «Лучшая песня о любви».
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