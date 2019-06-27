Культура

Константин Большаков
27 Июня, 2019 09:50

Названа причина смерти лидера группы «Високосный год»

Илья Калинников.
Источник: tengrinews.kz
#музыканты

#смерть

#Високосныйгод
Москва, 27 Июня - DIXINEWS.

Знаменитый музыкант скончался ещё во вторник. В его окружении назвали причину смерти.

25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в фейсбуке написал директор группы Алексей Кан.

Как пояснил Кан, причиной смерти знаменитого музыканта стала остановка сердца.

- Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, - написал Кан.

Группа «Високосный год» была основана в 1990 году в подмосковном Фрязина. За всю историю коллектива записан лишь один альбом, включивший в себя такие хиты, как «Тихий огонёк моей души», «Метро», «Лучшая песня о любви».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Киеве умер Дмитрий Тымчук
Скончалась знаменитая актриса из «Секса в большом городе»
Умер знаменитый актёр из фильма «Ширли-Мырли»
Читайте в рубрике:
Президент СССР рассказал, что думает о сериале «Чернобыль»
Экстренно госпитализирован знаменитый российский актёр
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian


Загрузка...
"Армия-2019": Россия представила на форуме новейшие образцы вооружения
Путин и Макрон проведут переговоры на полях саммита в Японии
"Нужны жесткие меры!" Жириновский и Кедми схлестнулись в жарком споре
"Они совершенно неадекватные!" Кедми о главной опасности бесконтактной войны США и РФ
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске открыли первый пляж
Москва, 27 Июня, 15:55.
Центробанк ополчился на «Открытие»
Уфа, 27 Июня, 15:55.
В Башкирии завершилась процедура выдвижения на пост президента республики
Нижний Новгород, 27 Июня, 14:15.
В Нижнем Новгороде растёт количество преступлений
Санкт-Петербург, 27 Июня, 14:01.
Стало известно о пострадавших при поножовщине в Санкт-Петербурге
Самара, 27 Июня, 13:34.
У Арбитражного суда Самарской области новый глава
Москва, 27 Июня, 13:23.
Бывшему главе Ингушетии подобрали новую высокую должность
Казань, 27 Июня, 13:10.
Первые в истории Игры стран СНГ примет Казань
Пермь, 27 Июня, 13:00.
Курентзис объяснил свой уход из театра
Тбилиси, 27 Июня, 12:36.
Грузия несёт колоссальные потери из-за оттока российских туристов
Набережные Челны, 27 Июня, 11:55.
В Набережных Челнах начался суд над управленцами АО «Ремдизель»
Токио, 27 Июня, 11:43.
Блокчейн-смартфон Кенеса Ракишева купят японцы





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия