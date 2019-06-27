Названа причина смерти лидера группы «Високосный год»

Знаменитый музыкант скончался ещё во вторник. В его окружении назвали причину смерти.

25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в фейсбуке написал директор группы Алексей Кан.

Как пояснил Кан, причиной смерти знаменитого музыканта стала остановка сердца.

- Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, - написал Кан.

Группа «Високосный год» была основана в 1990 году в подмосковном Фрязина. За всю историю коллектива записан лишь один альбом, включивший в себя такие хиты, как «Тихий огонёк моей души», «Метро», «Лучшая песня о любви».