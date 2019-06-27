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Константин Большаков
27 Июня, 2019 09:31
Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии
Крушение Ан-24 в Бурятии.
Источник: 03.mchs.gov.ru
Улан-Удэ, 27 Июня - DIXINEWS.
Катастрофа произошла сегодня утром. Самолёт при аварийной посадке получил сильные повреждения, есть погибшие.
В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
На кадрах видно, как самолёт, коснувшись земли, съезжает со взлётно-посадочной полосы, а затем несётся без остановки, пока не врезается в какой-то объект. После этого в салоне раздаются крики и запись обрывается.
Напомним, Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого были 43 пассажира, совершил аварийную посадку утром в четверг, 27 июня. После вылета у лайнера отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться назад. При инциденте погибли командир и бортмеханик экипажа.
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