Россиянкам предложили рожать, а не учиться

Как считает региональная чиновница, образование не должно идти в ущерб рождению детей. Согласится ли с ней общество?

Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не нужно выбирать образование в ущерб материнству. Её слова передаёт агентство «Медиазона».

Как отметила чиновница, чем раньше девушка родит, тем здоровее будет и её поколение, и тем лучше дня неё самой.

- Чем раньше она начнёт рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит, - заключила чиновница.

Арсенина призвала матерей не осуждать молодых дочерей, которые забеременели в раннем возрасте вне брака, так как дети «дар, который в жизни бывает, может быть, один раз».