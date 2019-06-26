Здоровье

Константин Большаков
26 Июня, 2019 17:11

Россиянкам предложили рожать, а не учиться

Юлия Арсенина.
Источник: Zebra-tv.ru
#беременность

#Арсенина

#матери
Владимир, 26 Июня - DIXINEWS.

Как считает региональная чиновница, образование не должно идти в ущерб рождению детей. Согласится ли с ней общество?

Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не нужно выбирать образование в ущерб материнству. Её слова передаёт агентство «Медиазона».

Как отметила чиновница, чем раньше девушка родит, тем здоровее будет и её поколение, и тем лучше дня неё самой.

- Чем раньше она начнёт рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит, - заключила чиновница.

Арсенина призвала матерей не осуждать молодых дочерей, которые забеременели в раннем возрасте вне брака, так как дети «дар, который в жизни бывает, может быть, один раз».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Жительница Уфы обвиняет врачей в смерти своей недоношенной дочери
Читайте в рубрике:
Россиянам станет значительно сложнее купить алкоголь и сигареты
Как спастись от жары рассказали в Роспотребнадзоре
В России провалили исполнение майского указа о зарплате медработникам


Загрузка...
Путин: "Алые паруса" - символ надежды на интересное будущее
Сборная России лидирует в общем зачете Европейских игр
Песков рассказал, как Путин готовится к "Прямой линии"
Смоленское кольцо: спортивные "Лады" потеснили иностранных конкурентов
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воры-домушники пользуются выборами для поиска новых жертв
Москва, 26 Июня, 22:05.
Медицинская авиация в Москве отметила 10-летний юбилей
Москва, 26 Июня, 21:15.
Робот для общения: московский школьник создал уникального робота
Москва, 26 Июня, 20:07.
В Москве снизят торговый сбор для малого бизнеса
Москва, 26 Июня, 19:09.
Более 950 парковочных мест для инвалидов создадут в Москве
Казань, 26 Июня, 17:27.
Первая в РТ цифровая подстанция заработала в Казани
Владимир, 26 Июня, 17:11.
Россиянкам предложили рожать, а не учиться
Казань, 26 Июня, 15:51.
Школьник из Казани набрал 399 баллов на ЕГЭ
Москва, 26 Июня, 15:43.
Путин откровенно высказался об одной из главных бед России
Казань, 26 Июня, 15:00.
«Пиво, драки, матюги»: Казань распрощалась с группой «Ленинград»
Москва, 26 Июня, 14:44.
Россия заговорила с ПАСЕ на языке ультиматума
Казань, 26 Июня, 14:01.
Альберт Шигабутдинов оставляет ТАИФ





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия