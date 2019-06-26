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Константин Большаков
26 Июня, 2019 15:43
Путин откровенно высказался об одной из главных бед России
Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Валентина Матвиенко.
Источник: kremlin.ru
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.
Речь, конечно же, о дорогах. Трасс хорошего качества в нашей стране, увы, очень мало.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета признал, что в стране по-прежнему очень мало дорог хорошего качества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметил глава государства, положительная тенденция решения этой проблемы есть, но она наблюдается лишь на трассах и дорогах федерального значения. Так, за последние 4 года общая протяжённость дорог высшей категории увеличилась более чем на 2,4 тысячи километров.
Что касается регионов, то здесь доля дорог, которые соответствуют нормам, не дотягивает даже до половины.
- Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года, - резюмировал президент.
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