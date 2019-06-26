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Константин Большаков
26 Июня, 2019 14:44
Россия заговорила с ПАСЕ на языке ультиматума
ГосДума.
Источник: duma.gov.ru
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.
Наша сторона требует полноценного участия в заседаниях ассамблеи. В противном случае выйдет из неё.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права нашей делегации не будут соблюдаться. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
- Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы, - заявил Володин, выступая перед депутатами на пленарном заседании.
Члены Госдумы единогласно поддержали данное предложение.
Напомним, окончательное решение по правам российской делегации в ПАСЕ будет определено сегодня, 26 июня.
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