Политика

Константин Большаков
26 Июня, 2019 14:44

Россия заговорила с ПАСЕ на языке ультиматума

ГосДума.
Источник: duma.gov.ru
#ПАСЕ

#ГосДума

#Володин
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.

Наша сторона требует полноценного участия в заседаниях ассамблеи. В противном случае выйдет из неё.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права нашей делегации не будут соблюдаться. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

- Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы, - заявил Володин, выступая перед депутатами на пленарном заседании.

Члены Госдумы единогласно поддержали данное предложение.

Напомним, окончательное решение по правам российской делегации в ПАСЕ будет определено сегодня, 26 июня.

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