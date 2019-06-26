Водитель на Крымском мосту разогнался до 243 км/ч

Пока что это самое грубое нарушение пределов скорости. Информацию предоставили в полиции.

Глава центра фиксации ГИБДД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что «рекорд» нарушения скоростного режима на Крымском мосту составил 243 км/ч. Как рассказал полицейский в эфире радио «Спутник в Крыму», такое превышение скорости зафиксировал комплекс фотофиксации.

- Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - предупредил представитель Госавтоинспекции.

Как пишет «Российская газета», на Крымском мосту всего 10 комплексов фотофиксации. Максимальная разрешённая скорость движения здесь – 90 км/ч.