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Константин Большаков
26 Июня, 2019 12:03
Водитель на Крымском мосту разогнался до 243 км/ч
Крымский мост.
Источник: crimea-residence.ru
Крым, 26 Июня - DIXINEWS.
Пока что это самое грубое нарушение пределов скорости. Информацию предоставили в полиции.
Глава центра фиксации ГИБДД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что «рекорд» нарушения скоростного режима на Крымском мосту составил 243 км/ч. Как рассказал полицейский в эфире радио «Спутник в Крыму», такое превышение скорости зафиксировал комплекс фотофиксации.
- Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - предупредил представитель Госавтоинспекции.
Как пишет «Российская газета», на Крымском мосту всего 10 комплексов фотофиксации. Максимальная разрешённая скорость движения здесь – 90 км/ч.
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