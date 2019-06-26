Транспорт

Константин Большаков
26 Июня, 2019 12:03

Водитель на Крымском мосту разогнался до 243 км/ч

Крымский мост.
Источник: crimea-residence.ru
#Крымскиймост

#ГИБДД

#нарушенияПДД
Крым, 26 Июня - DIXINEWS.

Пока что это самое грубое нарушение пределов скорости. Информацию предоставили в полиции.

Глава центра фиксации ГИБДД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что «рекорд» нарушения скоростного режима на Крымском мосту составил 243 км/ч. Как рассказал полицейский в эфире радио «Спутник в Крыму», такое превышение скорости зафиксировал комплекс фотофиксации.

- Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - предупредил представитель Госавтоинспекции.

Как пишет «Российская газета», на Крымском мосту всего 10 комплексов фотофиксации. Максимальная разрешённая скорость движения здесь – 90 км/ч.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
На въезде в Екатеринбург появилась оскорбительная надпись
Появилась дата запуска поездов по Крымскому мосту
Злостным нарушителям ПДД максимально усложнят жизнь
Читайте в рубрике:
Путин откровенно высказался об одной из главных бед России
В России билеты на плацкарт подорожали вдвое
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России


Загрузка...
Сборная России лидирует в общем зачете Европейских игр
Песков рассказал, как Путин готовится к "Прямой линии"
Смоленское кольцо: спортивные "Лады" потеснили иностранных конкурентов
Зеленский обманывает шахтеров, и ему не до Филарета
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воры-домушники пользуются выборами для поиска новых жертв
Москва, 26 Июня, 22:05.
Медицинская авиация в Москве отметила 10-летний юбилей
Москва, 26 Июня, 21:15.
Робот для общения: московский школьник создал уникального робота
Москва, 26 Июня, 20:07.
В Москве снизят торговый сбор для малого бизнеса
Москва, 26 Июня, 19:09.
Более 950 парковочных мест для инвалидов создадут в Москве
Казань, 26 Июня, 17:27.
Первая в РТ цифровая подстанция заработала в Казани
Владимир, 26 Июня, 17:11.
Россиянкам предложили рожать, а не учиться
Казань, 26 Июня, 15:51.
Школьник из Казани набрал 399 баллов на ЕГЭ
Москва, 26 Июня, 15:43.
Путин откровенно высказался об одной из главных бед России
Казань, 26 Июня, 15:00.
«Пиво, драки, матюги»: Казань распрощалась с группой «Ленинград»
Москва, 26 Июня, 14:44.
Россия заговорила с ПАСЕ на языке ультиматума
Казань, 26 Июня, 14:01.
Альберт Шигабутдинов оставляет ТАИФ





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия