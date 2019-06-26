Армия и оружие

Константин Большаков
26 Июня, 2019 11:26

Появились подробности гибели российских солдат в Крыму

Учения ВДВ.
Источник: naked-science.ru
#военныеучения

#Крым

#ВДВ
Крым, 26 Июня - DIXINEWS.

Десантники совершали прыжки с парашютом. Но в какой-то момент произошла трагедия.

В Крыму после неудачного прыжка с парашютом погибли двое российских военнослужащих. Как пишет «Интерфакс», речь идёт о десантниках, служивших по контракту.

- Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули, - подтвердили информацию в Южном военном округе.

Как уточнили военные, трагедия произошла во время плановых учебно-тренировочных прыжков на полигоне «Старый Крым».

По факту случившегося комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами начала проверку.

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