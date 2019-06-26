Появились подробности гибели российских солдат в Крыму

Десантники совершали прыжки с парашютом. Но в какой-то момент произошла трагедия.

В Крыму после неудачного прыжка с парашютом погибли двое российских военнослужащих. Как пишет «Интерфакс», речь идёт о десантниках, служивших по контракту.

- Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули, - подтвердили информацию в Южном военном округе.

Как уточнили военные, трагедия произошла во время плановых учебно-тренировочных прыжков на полигоне «Старый Крым».

По факту случившегося комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами начала проверку.