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Константин Большаков
26 Июня, 2019 11:26
Появились подробности гибели российских солдат в Крыму
Учения ВДВ.
Источник: naked-science.ru
Крым, 26 Июня - DIXINEWS.
Десантники совершали прыжки с парашютом. Но в какой-то момент произошла трагедия.
В Крыму после неудачного прыжка с парашютом погибли двое российских военнослужащих. Как пишет «Интерфакс», речь идёт о десантниках, служивших по контракту.
- Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули, - подтвердили информацию в Южном военном округе.
Как уточнили военные, трагедия произошла во время плановых учебно-тренировочных прыжков на полигоне «Старый Крым».
По факту случившегося комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами начала проверку.
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