Политика

Константин Большаков
26 Июня, 2019 10:47

Судьба России в ПАСЕ практически определена

ПАСЕ.
Источник: newsone.ua
#ПАСЕ

#Украина

#Грузия
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.

Организации рекомендуют подтвердить полномочия российских представителей. Против этого активно выступали украинские и грузинские коллеги.

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом сообщило агентство «ТАСС».

- Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, - появилось заявление на сайте ПАСЕ.

Напомним, полномочия российской стороны в Ассамблее были оспорены накануне, 25 июня. Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии, при этом идею поддержали большинство депутатов – 118 парламентариев «за» и 62 человека «против».

РФ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года после событий в Крыму и на Донбассе.

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