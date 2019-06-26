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Константин Большаков
26 Июня, 2019 10:47
Судьба России в ПАСЕ практически определена
ПАСЕ.
Источник: newsone.ua
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.
Организации рекомендуют подтвердить полномочия российских представителей. Против этого активно выступали украинские и грузинские коллеги.
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом сообщило агентство «ТАСС».
- Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, - появилось заявление на сайте ПАСЕ.
Напомним, полномочия российской стороны в Ассамблее были оспорены накануне, 25 июня. Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии, при этом идею поддержали большинство депутатов – 118 парламентариев «за» и 62 человека «против».
РФ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года после событий в Крыму и на Донбассе.
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