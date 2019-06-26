Полиция вышла на след кассирши из Башкирии, укравшей 24 млн рублей

Сыщики рассказали некоторые подробности расследования. Теперь они знают, где могла скрываться женщина.

Сотрудники МВД нашли автомобиль Луизы Хайрулинной, кассирши банка из города Салават в Башкирии, которую подозревают в хищении 24,5 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «Вести-Башкортостан».

Как пояснили полицейские, автомобильный был найден в гараже отца Хайрулинной. Мужчина признался, что заметил машину только сегодня, так как давно не бывал в гараже.

В салоне машины было найдено постельное бельё – не исключено, что здесь женщина ночевала некоторое время после хищения миллионов.

Напомним, громкое преступление произошло в конце мая 2019 года. Луиза Хайрулинна, её муж и двое детей бесследно исчезли после пропажи из отделения банка, где работала подозреваемая, более 24 млн рублей.