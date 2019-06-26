Силовые структуры

Константин Большаков
26 Июня, 2019 10:06

Полиция вышла на след кассирши из Башкирии, укравшей 24 млн рублей

Полицейские в городе Салават.
Источник: gtrk.tv
#МВД

#расследование

#Хайрулинна
Уфа, 26 Июня - DIXINEWS.

Сыщики рассказали некоторые подробности расследования. Теперь они знают, где могла скрываться женщина.

Сотрудники МВД нашли автомобиль Луизы Хайрулинной, кассирши банка из города Салават в Башкирии, которую подозревают в хищении 24,5 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «Вести-Башкортостан».

Как пояснили полицейские, автомобильный был найден в гараже отца Хайрулинной. Мужчина признался, что заметил машину только сегодня, так как давно не бывал в гараже.

В салоне машины было найдено постельное бельё – не исключено, что здесь женщина ночевала некоторое время после хищения миллионов.

Напомним, громкое преступление произошло в конце мая 2019 года. Луиза Хайрулинна, её муж и двое детей бесследно исчезли после пропажи из отделения банка, где работала подозреваемая, более 24 млн рублей.

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