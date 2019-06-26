Общество

Константин Большаков
26 Июня, 2019 09:23

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Сергей Доренко.
Источник: antimaidan.ru
#Доренко

#Соловьёв

#журналисты
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.

Супруга знаменитого журналиста не стала терпеть упрёки в его адрес. И высказала, что думает по поводу другого не менее именитого шоумена.

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия отреагировала на высказывания телеведущего Владимира Соловьёва в адрес её покойного супруга, которого тот назвал предателем в эфире «Вести FM» из-за критики президента РФ Владимира Путина в 2004 году. Как написала Юлия Доренко в своём телеграме, нападки Соловьёва на умершего Доренко говорят о его зависти и страхе.

Юлия Доренко также вспомнила случай в Кремле, когда её муж предложил Соловьёву сделать селфи, но тот отказался и стал обвинять Доренко в предательстве. Рассказывая жене об этой ситуации, Сергей Доренко тогда назвал Соловьёва «мерзкой карлицей» и «хлопотливой тётенькой».

- Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить, - заявила Юлия Доренко.

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая 2019 года от разрыва аорты, находясь за рулём мотоцикла, в Москве.

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