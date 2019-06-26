Общество

Константин Большаков
26 Июня, 2019 09:04

Племянница Скрипаля заявила об инсценировке инцидента в Солсбери

Виктория Скрипаль.
Источник: tass.ru
#Скрипаль

#Солсбери

#Великобритания
Москва, 26 Июня - DIXINEWS.

Женщина полагает, что её знаменитый дядя мог пойти на сотрудничество с властями Лондона. И теперь он с дочерью не появится на публике долго.

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в интервью газете «Известия» не исключает, что её родственники могли пойти на сделку с властями Великобритании. По мнению Скрипаль, отравление её родных могло быть инсценировкой, на которой Сергей и его дочь Юлия согласились добровольно.

- Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды, - рассказала Виктория Скрипаль.

Племянница Скрипаля добавила, что до сих пор не знает, где находится её дядя. Якобы, 9 мая он присылал ей голосовое сообщение, в начале которого спрашивал разрешения отправить послание на английском языке.

Виктория Скрипаль полагает, что Лондон будет удерживать её родных ещё много лет, не допуская к ним представителей России.

Напомним, отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Россию.

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