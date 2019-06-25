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Константин Большаков
25 Июня, 2019 18:20
Протесты в Тбилиси обвалили грузинскую валюту
Лари.
Источник: yaplakal.com
Тбилиси, 25 Июня - DIXINEWS.
Таких низких показателей у лари не было за всю историю. А ведь всё началось с антироссийской истерии.
25 июня Национальный банк Грузии установил обменный курс в 2,79 лари за доллар. Как пишет РИА «Новости», это самый низкий показатель за всю историю существования грузинской валюты.
Падение валюты произошло после того, как Москва объявила о временном запрете своим авиакомпаниям на полёты в Грузию. При этом в официальном Тбилиси отрицают, что падение лари связано с антироссийскими протестами.
Так, глава Минэкономики Грузии Натия Турнаева сказала, что макроэкономические показатели страны стабильны, а значит, это всего лишь краткосрочные колебания курса.
- Мы работаем над нейтрализацией кризиса, - подытожила чиновница, упомянув, что проблемы с российскими туристами пока не влияют на курс лари.
Напомним, запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию начнёт действовать с 8 июля. Такое решение приняли в Кремле в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси.
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