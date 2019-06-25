Протесты в Тбилиси обвалили грузинскую валюту

Таких низких показателей у лари не было за всю историю. А ведь всё началось с антироссийской истерии.

25 июня Национальный банк Грузии установил обменный курс в 2,79 лари за доллар. Как пишет РИА «Новости», это самый низкий показатель за всю историю существования грузинской валюты.

Падение валюты произошло после того, как Москва объявила о временном запрете своим авиакомпаниям на полёты в Грузию. При этом в официальном Тбилиси отрицают, что падение лари связано с антироссийскими протестами.

Так, глава Минэкономики Грузии Натия Турнаева сказала, что макроэкономические показатели страны стабильны, а значит, это всего лишь краткосрочные колебания курса.

- Мы работаем над нейтрализацией кризиса, - подытожила чиновница, упомянув, что проблемы с российскими туристами пока не влияют на курс лари.

Напомним, запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию начнёт действовать с 8 июля. Такое решение приняли в Кремле в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси.