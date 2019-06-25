Экономика

Константин Большаков
25 Июня, 2019 18:20

Протесты в Тбилиси обвалили грузинскую валюту

Лари.
Источник: yaplakal.com
#валюта

#Грузия

#лари
Тбилиси, 25 Июня - DIXINEWS.

Таких низких показателей у лари не было за всю историю. А ведь всё началось с антироссийской истерии.

25 июня Национальный банк Грузии установил обменный курс в 2,79 лари за доллар. Как пишет РИА «Новости», это самый низкий показатель за всю историю существования грузинской валюты.

Падение валюты произошло после того, как Москва объявила о временном запрете своим авиакомпаниям на полёты в Грузию. При этом в официальном Тбилиси отрицают, что падение лари связано с антироссийскими протестами.

Так, глава Минэкономики Грузии Натия Турнаева сказала, что макроэкономические показатели страны стабильны, а значит, это всего лишь краткосрочные колебания курса.

- Мы работаем над нейтрализацией кризиса, - подытожила чиновница, упомянув, что проблемы с российскими туристами пока не влияют на курс лари.

Напомним, запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию начнёт действовать с 8 июля. Такое решение приняли в Кремле в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Грузия нашла способ заманить российских туристов
Президент Грузии начала защищать российских туристов
Рамзан Кадыров: «Между Грозным и Тбилиси всего 200 километров!»
Читайте в рубрике:
Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели
Японцам захотелось российской курятины
На Украине опустели газовые хранилища


Загрузка...
Смоленское кольцо: спортивные "Лады" потеснили иностранных конкурентов
Песков рассказал, как Путин готовится к "Прямой линии"
Зеленский обманывает шахтеров, и ему не до Филарета
Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелец завода «Ростсельмаш» в Ростове объявил о приостановке производства
Воронеж, 25 Июня, 18:30.
Аппарат в Воронежском онкодиспансере, который убил женщину, оказался не зарегистрированным в России
Тбилиси, 25 Июня, 18:20.
Протесты в Тбилиси обвалили грузинскую валюту
Казань, 25 Июня, 17:55.
В Татарстане правоохранители накрыли 4 нарколаборатории за пять месяцев
Санкт-Петербург, 25 Июня, 16:55.
На «Алых парусах» ограбили двух девушек
Киев, 25 Июня, 15:36.
Стала известна зарплата Владимира Зеленского
Вашингтон, 25 Июня, 14:48.
Трамп признался, было ли изнасилование писательницы
Москва, 25 Июня, 14:03.
Россиянам простят долги за коммуналку
Казань, 25 Июня, 12:30.
В Зеленодольске судебные приставы расселяют аварийное жильё
Волгоград, 25 Июня, 12:00.
Музыкальный фестиваль ждёт волгоградцев в День молодёжи
Москва, 25 Июня, 11:57.
Возвращение России в ПАСЕ вновь отложили
Абакан, 25 Июня, 11:33.
Министр образования Хакасии объяснила, почему приписала «Горе от ума» Радищеву (ВИДЕО)





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия