Финансы

Константин Большаков
25 Июня, 2019 15:36

Стала известна зарплата Владимира Зеленского

Владимир Зеленский.
Источник: glavred.info
#Зеленский

#доходы

#Украина
Киев, 25 Июня - DIXINEWS.

Раскрыты доходы украинского лидера за май. Сумма совсем небольшая, как оказалось.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сведения о его доходах на посту главы государства за май 2019 года. Об этом пишет местное издание «Фактор», которое направило запрос в ведомство.

Оказывается, за май 2019 года Зеленскому заплатили оклад в размере 12,7 тысяч гривен, что в переводе в рубли чуть больше 30 тысяч. Из этой суммы удержаны налоги и обязательные сборы на сумму в 2,5 тысяч гривен.

Отмечается, что президентский оклад не включает в себя дополнительные надбавки и премии, это чистая сумма.

Напомним, в 2018 году тогда ещё кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский задекларировал доход в размере 9,7 млн гривен, или в пересчёте на американскую валюту 370 тысяч долларов.

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