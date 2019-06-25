Власть

Константин Большаков
25 Июня, 2019 14:48

Трамп признался, было ли изнасилование писательницы

Дональд Трамп.
Источник: rbk.ru
#Трамп

#США

#изнасилования
Вашингтон, 25 Июня - DIXINEWS.

Американский лидер попал в очередной скандал. И решил рассказать, как всё было на самом деле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес об изнасиловании писательницы Джейн Кэролл не являются достоверными. Слова американского лидера приводит издание «The Hill».

При этом Трамп объяснил, почему подобные подозрения являются ложью, сделав откровенное признание.

- Я говорю это с большим уважением – она не мой тип, - подытожил президент Америки.

Как утверждает сама писательница, Трамп якобы изнасиловал её в раздевалке одного из магазинов в Нью-Йорке в середине 1990-х годов. В 2016 году американского лидера обвиняли в сексуальных домогательствах сразу 11 женщин.

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