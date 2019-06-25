ЖКХ

Константин Большаков
25 Июня, 2019 14:03

Россиянам простят долги за коммуналку

Отключение электричества.
Источник: acta.tatar
#жкх

#долги

#ГосДума
Москва, 25 Июня - DIXINEWS.

Такой закон уже внесли в нижнюю палату парламента. Если его примут, многие смогут освободиться от крупных долгов по ЖКХ.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает списать долги за ЖКХ с истёкшим сроком исковой давности. Как пишет «ТАСС», такие задолженности могут быть признаны безнадёжными к взысканию.

В записке к документу поясняется, что исковой срок давности составляет 3 года. Но и после этого управляющие компании продолжают требовать вернуть долги за коммунальные услуги. Предусматривается, что новые поправки в закон лишат их этой возможности.

Авторы законопроекта подчёркивают, что сохранение безнадёжных долгов и начисление пени по ним по истечении сроков давности – ущемление гражданских прав.

Кроме того, подобные долги зачастую мешают россиянам получать субсидии или продавать недвижимость.

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