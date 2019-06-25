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Константин Большаков
25 Июня, 2019 11:57
Возвращение России в ПАСЕ вновь отложили
ПАСЕ.
Источник: nv.ua
Москва, 25 Июня - DIXINEWS.
Ранее принятое решение было оспорено. Теперь всё зависит от того, что примут члены специальной комиссии.
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, решение о возвращении которой было принято сутки назад. Об этом в своём телеграм-канале пишет RT.
Как выяснилось, утверждение решения отложили на 24 часа. В свою очередь «ТАСС» уточнило, что вопрос будет рассматриваться специальной комиссией.
Оспорить решение парламентариев могут 30 человек. Соответствующее голосование пройдёт во второй половине 26 июня.
В течение этих суток Россия сможет работать в ПАСЕ, однако не сможет голосовать по вопросам, которые не касаются российской делегации.
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