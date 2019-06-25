Возвращение России в ПАСЕ вновь отложили

Ранее принятое решение было оспорено. Теперь всё зависит от того, что примут члены специальной комиссии.

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, решение о возвращении которой было принято сутки назад. Об этом в своём телеграм-канале пишет RT.

Как выяснилось, утверждение решения отложили на 24 часа. В свою очередь «ТАСС» уточнило, что вопрос будет рассматриваться специальной комиссией.

Оспорить решение парламентариев могут 30 человек. Соответствующее голосование пройдёт во второй половине 26 июня.

В течение этих суток Россия сможет работать в ПАСЕ, однако не сможет голосовать по вопросам, которые не касаются российской делегации.