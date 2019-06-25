Министр образования Хакасии объяснила, почему приписала «Горе от ума» Радищеву

Якобы, чиновница была уставшей на телепередаче. Поэтому и допустила нелепую ошибку.

В пресс-службе министерства образования Хакасии объяснили, почему региональный министр Лариса Гимазутина ошиблась в телевизионном эфире, приписав произведение «Горе от ума» Александру Радищеву. Об этом написали РИА «Новости».

Как оказалось, чиновница просто оговорилась, потому что устала и волновалась.

- Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что оговорку Гимазутина допустила в эфире канала «Абакан 24», когда её спросили, проходят ли в школах произведения Радищева. Она ответила, что «Горе от ума» проходят», однако автором этой пьесы является Александр Грибоедов.