Общество

Константин Большаков
25 Июня, 2019 11:33

Министр образования Хакасии объяснила, почему приписала «Горе от ума» Радищеву

Лариса Гимазутина.
Источник: r-19.ru
#минобразования

#Хакасия

#Гимазутина
Абакан, 25 Июня - DIXINEWS.

Якобы, чиновница была уставшей на телепередаче. Поэтому и допустила нелепую ошибку.

В пресс-службе министерства образования Хакасии объяснили, почему региональный министр Лариса Гимазутина ошиблась в телевизионном эфире, приписав произведение «Горе от ума» Александру Радищеву. Об этом написали РИА «Новости».

Как оказалось, чиновница просто оговорилась, потому что устала и волновалась.

- Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что оговорку Гимазутина допустила в эфире канала «Абакан 24», когда её спросили, проходят ли в школах произведения Радищева. Она ответила, что «Горе от ума» проходят», однако автором этой пьесы является Александр Грибоедов.

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Министр образования Хакасии объяснила, почему приписала «Горе от ума» Радищеву (ВИДЕО)





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