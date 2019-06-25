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Константин Большаков
25 Июня, 2019 11:33
Министр образования Хакасии объяснила, почему приписала «Горе от ума» Радищеву
Лариса Гимазутина.
Источник: r-19.ru
Абакан, 25 Июня - DIXINEWS.
Якобы, чиновница была уставшей на телепередаче. Поэтому и допустила нелепую ошибку.
В пресс-службе министерства образования Хакасии объяснили, почему региональный министр Лариса Гимазутина ошиблась в телевизионном эфире, приписав произведение «Горе от ума» Александру Радищеву. Об этом написали РИА «Новости».
Как оказалось, чиновница просто оговорилась, потому что устала и волновалась.
- Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч, - пояснили в ведомстве.
Отметим, что оговорку Гимазутина допустила в эфире канала «Абакан 24», когда её спросили, проходят ли в школах произведения Радищева. Она ответила, что «Горе от ума» проходят», однако автором этой пьесы является Александр Грибоедов.
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