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Константин Большаков
25 Июня, 2019 10:54
Российский сенатор посчитал блефом угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Алексей Пушков.
Источник: twitter.com
Москва, 25 Июня - DIXINEWS.
По мнению чиновника, украинцы останутся в ассамблее. И продолжат вредоносную деятельность.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Украины выйти из ПАСЕ, если в организацию вернётся Россия. Своё мнение сенатор опубликовал на странице в твиттере.
Как считает Пушков, ПАСЕ решила вернуть нашу страну вопреки «бешеному сопротивлению антироссийского альянса».
- Что же, ждём теперь ухода украинской делегации, как угрожал её руководитель: уйти в случае возвращения России, - написал Пушков.
Вместе с этим Алексей Пушков признал, что Украина вряд ли покинет ПАСЕ, а депутаты от этой страны останутся и будут вредить.
Напомним, ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии в ночь на 25 июня.
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