Российский сенатор посчитал блефом угрозы Украины покинуть ПАСЕ

По мнению чиновника, украинцы останутся в ассамблее. И продолжат вредоносную деятельность.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Украины выйти из ПАСЕ, если в организацию вернётся Россия. Своё мнение сенатор опубликовал на странице в твиттере.

Как считает Пушков, ПАСЕ решила вернуть нашу страну вопреки «бешеному сопротивлению антироссийского альянса».

- Что же, ждём теперь ухода украинской делегации, как угрожал её руководитель: уйти в случае возвращения России, - написал Пушков.

Вместе с этим Алексей Пушков признал, что Украина вряд ли покинет ПАСЕ, а депутаты от этой страны останутся и будут вредить.

Напомним, ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии в ночь на 25 июня.