Экономика

Константин Большаков
25 Июня, 2019 10:38

Грузия нашла способ заманить российских туристов

Самолёт в Грузии.
Источник: dw.com
#Грузия

#туризм

#шаттлы
Тбилиси, 25 Июня - DIXINEWS.

Так как летать в Тбилиси скоро будет запрещено, грузинская сторона ищет способы не потерять наших путешественников. Как вариант – предоставление бесплатных автобусов из других городов.

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил грузинскому Минэкономики и представителям сферы туризма организовать бесплатные автобусы для российских туристов, прибывших в аэропорты Баку, Еревана и Трабзона. Такое заявление Алавердашвили сделал в эфире местного «Первого канала».

Как пояснил управленец, данные шаттлы «легко привезут российских туристов в Грузию».

Кроме того, Алавердашвили упомянул важность создания дополнительных чартерных рейсов из других стран. В частности, готовность к этому выразили страны Прибалтики, Казахстан и Украина.

Напомним, из-за политического кризиса в Грузии президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям летать в Тбилиси и другие грузинские города. Аналогичный запрет распространяется на полёты грузинских перевозчиков в нашу страну.

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