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Константин Большаков
25 Июня, 2019 10:38
Грузия нашла способ заманить российских туристов
Самолёт в Грузии.
Источник: dw.com
Тбилиси, 25 Июня - DIXINEWS.
Так как летать в Тбилиси скоро будет запрещено, грузинская сторона ищет способы не потерять наших путешественников. Как вариант – предоставление бесплатных автобусов из других городов.
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил грузинскому Минэкономики и представителям сферы туризма организовать бесплатные автобусы для российских туристов, прибывших в аэропорты Баку, Еревана и Трабзона. Такое заявление Алавердашвили сделал в эфире местного «Первого канала».
Как пояснил управленец, данные шаттлы «легко привезут российских туристов в Грузию».
Кроме того, Алавердашвили упомянул важность создания дополнительных чартерных рейсов из других стран. В частности, готовность к этому выразили страны Прибалтики, Казахстан и Украина.
Напомним, из-за политического кризиса в Грузии президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям летать в Тбилиси и другие грузинские города. Аналогичный запрет распространяется на полёты грузинских перевозчиков в нашу страну.
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