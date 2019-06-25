Грузия нашла способ заманить российских туристов

Так как летать в Тбилиси скоро будет запрещено, грузинская сторона ищет способы не потерять наших путешественников. Как вариант – предоставление бесплатных автобусов из других городов.

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил грузинскому Минэкономики и представителям сферы туризма организовать бесплатные автобусы для российских туристов, прибывших в аэропорты Баку, Еревана и Трабзона. Такое заявление Алавердашвили сделал в эфире местного «Первого канала».

Как пояснил управленец, данные шаттлы «легко привезут российских туристов в Грузию».

Кроме того, Алавердашвили упомянул важность создания дополнительных чартерных рейсов из других стран. В частности, готовность к этому выразили страны Прибалтики, Казахстан и Украина.

Напомним, из-за политического кризиса в Грузии президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям летать в Тбилиси и другие грузинские города. Аналогичный запрет распространяется на полёты грузинских перевозчиков в нашу страну.