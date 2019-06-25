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Константин Большаков
25 Июня, 2019 09:43
Принято окончательное решение о встрече Путина и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: freebeacon.com
Вашингтон, 25 Июня - DIXINEWS.
Лидеры всё-таки встретятся на полях саммита в Японии. Это подтвердили в Вашингтоне.
В американском Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом написало агентство «ТАСС».
Как отметили в Вашингтоне, полноформатного совещания между Трампом и Путиным всё-таки не будет – президенты проведут встречу в обычном формате. Ожидается, что темой для обсуждения станут ситуация в Иране, Сирии, Украине, на Ближнем Востоке и контроль над вооружениями.
Точная дата встречи пока не была названа. Официальная повестка общения двух лидеров прорабатывается сторонами.
Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдёт 28-29 июня.
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