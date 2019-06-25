Принято окончательное решение о встрече Путина и Трампа

Лидеры всё-таки встретятся на полях саммита в Японии. Это подтвердили в Вашингтоне.

В американском Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом написало агентство «ТАСС».

Как отметили в Вашингтоне, полноформатного совещания между Трампом и Путиным всё-таки не будет – президенты проведут встречу в обычном формате. Ожидается, что темой для обсуждения станут ситуация в Иране, Сирии, Украине, на Ближнем Востоке и контроль над вооружениями.

Точная дата встречи пока не была названа. Официальная повестка общения двух лидеров прорабатывается сторонами.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдёт 28-29 июня.