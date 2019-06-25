Украина отреагировала на возвращение России в ПАСЕ

Киевские политики взбесились после решения европейских коллег.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия российской делегации. Своё мнение украинский чиновник высказал на своей странице в твиттере.

Так, Гройсман назвал этот шаг «реваншем агрессора и полным презрением к международному праву».

- Десятки тысяч смертей и сотни тысяч разбитых жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - этого нельзя забывать ради временных соглашений, - резюмировал украинский премьер.

Напомним, накануне ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии. Идею поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, а 10 человек воздержались.