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Константин Большаков
25 Июня, 2019 09:19
Украина отреагировала на возвращение России в ПАСЕ
Владимир Гройсман.
Источник: web2ua.com
Киев, 25 Июня - DIXINEWS.
Киевские политики взбесились после решения европейских коллег.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия российской делегации. Своё мнение украинский чиновник высказал на своей странице в твиттере.
Так, Гройсман назвал этот шаг «реваншем агрессора и полным презрением к международному праву».
- Десятки тысяч смертей и сотни тысяч разбитых жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - этого нельзя забывать ради временных соглашений, - резюмировал украинский премьер.
Напомним, накануне ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии. Идею поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, а 10 человек воздержались.
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